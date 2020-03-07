Среди зараженных коронавирусом в Египте нет россиян

«По данным консульского отдела, россиян среди зараженных коронавирусом нет», — указали в ведомстве.

Министр здравоохранения Египта Хала Зайд отметила, что вирус нашли у 45 человек, из них 19 человек — иностранные туристы. Все они находились на борту туристического теплохода, который совершал круиз по Нилу из Асуана в Луксор. Сейчас он находится в Луксоре.

Позже министр уточнила, что из 45 случаев 11 оказались «негативными» при повторном осмотре.

На сегодняшний день коронавирусом заражены порядка 106 тысяч человек. Количество случаев с летальным исходом уже превысило 3,5 тысячи, при 58,6 тысяч человек излечились от заболевания. Наиболее остро вспышка вируса протекает в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.