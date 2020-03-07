    07 марта 2020, 22:48

    Среди зараженных коронавирусом в Египте нет россиян

    Александра Каширина

    Консульский отдел посольства России в Египте сообщил, что в стране среди зараженных COVID-2019 нет россиян, написало РИА «Новости».
    Среди зараженных коронавирусом в Египте нет россиян

    «По данным консульского отдела, россиян среди зараженных коронавирусом нет», — указали в ведомстве.

    Министр здравоохранения Египта Хала Зайд отметила, что вирус нашли у 45 человек, из них 19 человек — иностранные туристы. Все они находились на борту туристического теплохода, который совершал круиз по Нилу из Асуана в Луксор. Сейчас он находится в Луксоре.

    Позже министр уточнила, что из 45 случаев 11 оказались «негативными» при повторном осмотре.

    На сегодняшний день коронавирусом заражены порядка 106 тысяч человек. Количество случаев с летальным исходом уже превысило 3,5 тысячи, при 58,6 тысяч человек излечились от заболевания. Наиболее остро вспышка вируса протекает в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.