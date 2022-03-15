Среди уничтожавших Волноваху украинских военных нашлись документы женщины-танкиста

В подразделениях украинской армии, уничтожавших город Волноваху, служила женщина-танкист. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналист в почти полностью разрушенном городе обнаружил журнал боевой подготовки подразделения ВСУ, в котором служит танкист Алла Ермолова.

Ранее Волноваху от украинских националистов освободили подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, город оказался почти полностью разрушен под ударами украинской армии.

Также в Волновахе обнаружили документы, которые подтверждают планы ВСУ о наступлении в Донбассе. В них говорится о размещении новых военизированных подразделений. Местные власти для этой задачи выделили муниципальные объекты, среди которых были и школы.

Военная специальная операция РФ на Украине продолжается уже 20-й день подряд. Президент Владимир Путин назвал ее главными задачами демилитаризацию и денацификацию соседнего государства.