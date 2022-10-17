Румыния купила больше всего украинского зерна | 360°

Мир 17 октября 2022, 05:42 Поделиться Telegram

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Viber Румыния купила больше всего украинского зерна РИА «Новости»: Румыния заняла первое место среди покупателей зерна с Украины Pxhere.com

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Основным покупателем украинского зерна в июне–июле 2022 года стала Румыния. Страна сместила с первого места Китай. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои расчеты на основе данных платформы ООН Comtrade.

В прошлом году за аналогичный период Румыния купила злаковых с Украины на 213,4 тысячи долларов. В 2022 году страна нарастила закупки до 314 миллионов долларов. Китай же этим летом, напротив, приобрел только на 95 тысяч долларов против 288 миллионов долларов годом ранее. Выпавшие объемы КНР компенсировала поставками из Австралии и Индии.

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На втором месте по покупкам злаковых расположилась Польша. Она нарастила их по итогам указанного периода до 122,6 миллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Турция — сумма закупки зерна у этой страны дошла до 90 миллионов долларов.

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В первую десятку стран по закупкам украинского зерна текущим летом вошли Венгрия, Египет, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания.

В прошлом году топ-10 включал в себя Китай, Нидерланды, Египет, Индонезию, Иран, Турцию, Ливию, Израиль, Бельгию и Испанию.

Летом Россия, Турция, ООН и Украина подписали соглашение о вывозе зерна через порты в Черном море. Зерновая сделка, как отметил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель, выгодна всему миру. Ее нарушение стало бы большой проблемой.

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