Среди погибших при взрыве в Бейруте не оказалось россиян

На сайте ведомства в списке значится 152 погибших. Однако личности 17 человек еще не установлены. В перечне также указано, в каких больницах находятся тела. Большинство погибших ливанцы или сирийцы. Но также есть граждане Египта, Австралии, Бангладеша и Пакистана.

Ранее президент Ливана Мишель Наим Аун заявил, что взрыв мог быть спланированным. Он предположил, что какие-то внешние силы могли использовать ракеты или бомбы. Также ливанский лидер попросил президент Франции Эммануэля Макрона предоставить спутниковые снимки взрыва.

Также полиция Бейрута задержала 16 человек по делу о расследовании взрыва. Все они работали в порту. На помощь столице Ливана отправились российские врачи и кинологи. Последние продолжают вместе с собаками искать людей в завалах. Также из России было направлено три самолета МЧС с гуманитарной помощью.