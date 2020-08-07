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    07 августа 2020, 20:06

    Среди погибших при взрыве в Бейруте не оказалось россиян

    Мария Шагиахметова

    В Ливане Министерство здравоохранения опубликовало списки погибших при мощном взрыве на порту в Бейруте. В документе нет российских граждан.

    На сайте ведомства в списке значится 152 погибших. Однако личности 17 человек еще не установлены. В перечне также указано, в каких больницах находятся тела. Большинство погибших ливанцы или сирийцы. Но также есть граждане Египта, Австралии, Бангладеша и Пакистана.

    Ранее президент Ливана Мишель Наим Аун заявил, что взрыв мог быть спланированным. Он предположил, что какие-то внешние силы могли использовать ракеты или бомбы. Также ливанский лидер попросил президент Франции Эммануэля Макрона предоставить спутниковые снимки взрыва.

    Также полиция Бейрута задержала 16 человек по делу о расследовании взрыва. Все они работали в порту. На помощь столице Ливана отправились российские врачи и кинологи. Последние продолжают вместе с собаками искать людей в завалах. Также из России было направлено три самолета МЧС с гуманитарной помощью.

    Новости SMI.FM