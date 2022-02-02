Сразу три самолета «Судного дня» подняли в воздух в США

Воздушные силы США утром 2 февраля проявили неожиданную активность и подняли в воздух сразу три самолета «Судного дня». Так называют воздушные командные пункты, созданные на случай отражения ядерного удара.

О том, что ВС США подняли в воздух три самолета E-6B Mercury, рассказал РИА «Новости» директор Французского центра исследований в области разведки, бывший высокопоставленный сотрудник разведки Франции Эрик Денесе.

«Одновременный полет трех самолетов встречается очень редко, что заставляет задуматься о послании, адресованном Москве. Как будто США хотели дать понять, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности», — отметил эксперт.

Вместе с тем Денесе заметил, что действия американских военных — это не более чем жестикуляция. По данным сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты поднимаются в воздух каждый день, просто не в таком количестве, отметили «Известия». Сведения об одновременном полете трех самолета E-6B Mercury были взяты с сайта Flightradar.