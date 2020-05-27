Сразу семь экс-послов США осудили публикацию разговоров Байдена с Порошенко

В США негативно восприняли публикацию разговора экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим американским вице-президентом Джо Байденом. Дипломаты считают, что цель всей истории — усугубить отношения между двумя странами.

Семь бывших послов США на Украине составили совместное заявление, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ. В нем говорится о попытках впутать Киев во внутриполитические дела Вашингтона, причем в преддверии выборов.

«Эти усилия продвигают неверный и токсичный нарратив, не имеющий основания в реальности американо-украинских отношений, с целью ослабить отношения между Соединенными Штатами и Украиной и посеять раздор между нашими странами», — написали дипломаты.

Они подчеркнули, что подобное не в ходит в интересы ни одной из стран и «решительно осудили» подобные меры. Бывшие американские послы обратились к официальным лицам с просьбой не предпринимать шагов, которые бы подрывали двусторонние отношения.

Под документом подписались Мари Йованович, Карлос Паскуаль, Роман Попадюк, Стивен Пайфер, Джон Тефт, Уильям Тэйлор и Джон Хербст.

Все началось с публикации украинским депутатом Андреем Деркачом записи разговоров, предположительно, Порошенко и Байдена. Бывшему украинскому лидеру предлагали миллиард долларов, если он отправит в отставку генпрокурора Виктора Шокина. Деркач заявил, что аудио является доказательством международной коррупции и указывает на госизмену Порошенко. ГБР страны уже возбудило уголовное дело.