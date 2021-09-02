Сразу несколько торнадо прошлись по американскому штату Мэриленд. Видео

Сразу несколько торнадо появились в округе Энн-Эрандел (штат Мэриленд, США), и один был замечен недалеко от юго-востока округа Балтимор. Это произошло после того, как на штат обрушились «остатки» урагана Ида, сообщил CBSN Baltimore.

Управление по чрезвычайным ситуациям округа Энн-Эрандел сообщило, что повреждения получили некоторые здания и провода электропередачи. В частности, поступали сообщения о повреждении не менее 100 домов, а также в некоторых районах были зафиксированы отключения электроэнергии.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Власти округа просят местных жителей оставаться дома, поскольку присутствует угроза наводнения.

По словам властей города Аннаполис, столице Мэриленда был нанесен «значительный ущерб». Местные жители публикуют в соцсетях кадры самого торнадо и его последствий. На фото и видеозаписях можно увидеть поваленные деревья и рекламные щиты, в некоторых местах они перегородили проезжую часть.