Сразу несколько стран захотели дать безвиз белорусам

Вишеградская группа — Венгрия, Польша, Словакия, Чехия — представит пакет поддержки граждан Белоруссии. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств «четверки».

Представители группы выступят со своими предложениями на предстоящем внеочередном саммите ЕС.

«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», — сказал Моравецкий.

По его словам, речь идет, в том числе, об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах. Страны Евросоюза хотят предложить безвизовое перемещение для белорусов.

«Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС», — добавил премьер-министр Польши.

Премьеры согласовали общую позицию по поводу последних событий в Белоруссии. Вишеградская группа осуждает все «репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим».

«Призываем немедленно освободить политических заключенных», — отметил Моравецкий.

Внеочередной саммит ЕС пройдет 24 и 25 сентября. Он понадобился для обсуждения экономических последствий пандемии коронавируса и путей их преодоления. На обсуждение также вынесут несколько острых международных вопросов, в частности, ситуацию в Белоруссии и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией с другой.