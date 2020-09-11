Сразу несколько стран захотели дать безвиз белорусам
Представители группы выступят со своими предложениями на предстоящем внеочередном саммите ЕС.
«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», — сказал Моравецкий.
По его словам, речь идет, в том числе, об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах. Страны Евросоюза хотят предложить безвизовое перемещение для белорусов.
«Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС», — добавил премьер-министр Польши.
Премьеры согласовали общую позицию по поводу последних событий в Белоруссии. Вишеградская группа осуждает все «репрессии, жестокое отношение к демонстрантам и протестующим».
«Призываем немедленно освободить политических заключенных», — отметил Моравецкий.
Внеочередной саммит ЕС пройдет 24 и 25 сентября. Он понадобился для обсуждения экономических последствий пандемии коронавируса и путей их преодоления. На обсуждение также вынесут несколько острых международных вопросов, в частности, ситуацию в Белоруссии и кризис в Средиземном море между Кипром и Грецией с одной стороны и Турцией с другой.