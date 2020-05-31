Сразу несколько городов в США ввели комендантский час из-за беспорядков

По городам США прокатилась волна протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицейскими. Из-за беспорядков власти Лос-Анджелеса, Атланты и Филадельфии ввели в пределах своих городов комендантский час.

«Чтобы повысить безопасность участников демонстраций, сотрудников правоохранительных органов и всех жителей Лос-Анджелеса, мы вводим комендантский час с 20:00 до 5:00», — заявил главы Лос-Анджелеса Эрика Гарсетти.

По его словам, полиция намерена защищать свободу слова своих граждан и право жить «без страха жестокости и вандализма». Власти Филадельфии и Атланты сделали аналогичные заявления, пишет РИА «Новости».

На данный момент только в Лос-Анджелесе национальная гвардия и полиция задержала более 400 протестующих.

В США жители разных штатов уже несколько суток протестуют и организовывают погромы из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Во время его задержания полицейский долго держал свое колено на его шее. Позже Флойд умер в больнице.

Четыре офицера полиции были уволены, а Дерек Шовин, который зажал Флойда, арестован по статье непредумышленное убийство.