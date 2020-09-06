Сразу несколько городов Украины подали в суд на кабмин из-за ужесточения карантина

В суд обратились Ивано-Франковск, Тернополь, Калуш и Коломыя.

Власти городов считают, что решение кабмина об ужесточении ограничений из-за COVID-19 нарушило основные конституционные права граждан страны.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, на Украине уже больше 136,9 тысячи зараженных коронавирусом. При этом погибли от инфекции свыше 2,8 тысячи граждан. Правительство страны продлило карантин до ноября.

В конце августа стало известно, что кабмин Украины заявил о своем намерении закрыть государственную границу для иностранцев. Как сообщал тогда премьер-министр Денис Шмыгаль, эта мера будет действовать до конца сентября.

В страну смогут въехать только те люди, у кого есть разрешение на проживание на Украине. Также исключение сделают для представителей международных или гуманитарных миссий.