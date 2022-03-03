«Сразу начали помогать». Попавший в плен пилот ВСУ рассказал об отношении к нему россиян

Украинский пилот сбитого Су-25 Андрей Максимов попал в российский плен. Находясь в больнице, он рассказал, что после падения самолета ему сразу же стали помогать бойцы ВС России.

«Не помню, как я приземлился, самолет горящий в 200-300 метрах от меня. И сразу же подбежали бойцы ВС РФ. Но к большому удивлению, они сразу начали оказывать мне помощь», — сказал Максимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что если бы Украина не стремилась попасть в Евросоюз и НАТО, то оба народа и дальше бы жили дружно. По словам летчика, в палате он является единственным украинцем среди россиян.

«У них отношение было ко мне нормальное. Они говорят, что мы все славянский народ, что мы все свои», — подчеркнул Максимов.

Сейчас на Украине продолжается специальная военная операция. Ее развернули утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал российских солдат и офицеров настоящими героями. Он заявил, что бойцы действуют при спецоперации мужественно. Также Путин отметил, что «русские и украинцы — это один народ».