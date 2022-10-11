Сразу четыре электроподстанции перестали работать во Львове | 360°

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Сразу четыре электроподстанции перестали работать во Львове

Мэр Львова Садовый: на территории Львовской области выведены из строя 4 электроподстанции

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На территории Львовской области выведены из строя четыре электроподстанции. Поэтому в городе наблюдаются проблемы со стабильным электроснабжением. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

«Из-за ракетных ударов из строя выведены четыре важные электроподстанции на территории Львовской области. Поэтому серьезные проблемы со стабильным электроснабжением в городе», — написал Садовый.

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Он отметил, что специалисты работают над устранением проблемы, но это потребует времени. Градоначальник Львова не уточнил, сколько будут идти ремонтные работы. Жителей он призвал экономно использовать электроэнергию после ее восстановления.

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«Очень важно, после восстановления — минимизируйте использование электроэнергии в домах!» — написал Садовый.

Ранее губернатор Львовской области Украины Максим Козицкий заявил об уничтожении двух электроподстанций из-за ударов. Он добавил, что последствия ударов еще предстоит оценить.

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