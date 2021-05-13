Сразу 29 британцам грозит срок за секс с ребенком

Обвинения в сексуальной эксплуатации и изнасиловании предъявила полиция Западного Йоркшира группе из 29 мужчин. Как сообщило издание Daily Mail, жертва терпела издевательства на протяжении семи лет с 2003 по 2010 год.

Впервые на девочку напали, когда ей было 13 лет. Большинство правонарушений произошло в районах Корделдейл и Брэдфорд.

По данным издания, еще восемь подозреваемых, задержанных в ходе расследования, отпустили без предъявления обвинений.

Материалы заведенного дела передали в суд. Первые заседания начнутся 7 июля. Журналисты привели данные обвиняемых. Самому молодому — 36 лет, самому старшему — 64. Каждого обвинили по нескольким пунктам статьи об изнасиловании и сексуальной эксплуатации.