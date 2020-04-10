Сразу 150 принцев заразились коронавирусом в Саудовской Аравии
Коронавирус обнаружили более чем у 150 членов саудовской королевской семьи. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на New York Times.
По данным телеканала «Мир 24», в больнице имени Короля Фейсала для членов королевской семьи есть 500 мест. Губернатор Эр-Рияда находится в реанимации. 84-летний король Салман устроил самоизоляцию во дворце на острове в Красном море. В самоизоляции также находится наследный принц Мухаммад ибн Салман Аль Сауд и все министры.