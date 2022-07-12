Сражение за сахар в магазинах Казахстана сняли на видео

Магазины Казахстана стали полем боя для желающих купить сахар. Товар оказался в дефиците, и цены на него подскочили. Причиной сражений стало решение торговых точек ограничить число выдаваемых в одни руки пачек.

Кадры из супермаркета в Актау снял видеоблогер Азамат Сарсенбаев, уточнил РБК. Одному покупателю не продают больше двух килограммов.

На другом видео собравшихся в магазине Караганды удалось успокоить только вызовом полицейских.

По данным издания, перебои с сахаром в Казахстане начались после введения в РФ временного запрета на экспорт товара. В правительстве России подчеркивали, что мера необходима в качестве «защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений».

Более половины импорта сахара в Казахстане приходится именно на российский продукт. С весны сахар в стране подорожал в разы, а в июне из-за его дефицита на фабриках в Алма-Ате и Шымкенте перестали производить некоторые конфеты.