Мир 27 июля 2023, 03:08 «Сравняют Львов с землей». Экс-советник Пентагона рассказал об операции Польши на западе Украины Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВС Польши могут сравнять Львов с землей по приказу США piqsels

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Польша сравняет Львов с землей в случае согласия США на операцию по захвату Западной Украины. Об этом сообщил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

«Если мы решим шепнуть полякам: мол, хорошо, за дело, пересеките границу, идите до Львова… Что произойдет? Я думаю, что Львов легко сравняют с землей», — объяснил он.

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По его словам, боевиков ВСУ в таком случае «разнесут в пух и прах», если у бойцов не будет хорошей противоракетной и противовоздушной обороны.

Ранее Макгрегор заявил, что украинская армия словно тает на глазах. Если контрнаступление Украины продолжат, то страна потеряет всех своих солдат.

Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, почему украинский лидер Владимир Зеленский продлил военное положение в стране. По мнению эксперта, это связано со страхом проиграть выборы.

Как рассказали военнопленные ВСУ, руководство киевского режима забирает на передовую всех без разбора. Сотрудники местных военкоматов хватают людей прямо на улице и заманивают в военный комиссариат обманным путем.