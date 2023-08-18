18 августа 2023, 07:21
Сравнивших Россию с гитлеровской Германией польских политиков назвали идиотами
Польский публицист Важеха раскритиковал сравнение России с нацистской Германией
Сравнение России с гитлеровской Германией в годы Второй мировой является глупостью и сильно вредит историческому нарративу. Об этом в социальной сети X сообщил польский публицист Лукас Важеха.
«Политики из лагеря правительства Польши сравнивают действия России в украинском кризисе с тем, чем их страна столкнулась в период расцвета гитлеровцев. Государственным интересам Польши сильно вредит такое заявление, неужели они безмозглые настолько?» — написал он.
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Таким образом Важеха отреагировал на заявление заместителя главы польского МИД Аркадиуша Муларчика, который, рассуждая о репарациях от ФРГ, не увидел разницы между гитлеровской Германии в Польше и России на Украине.
Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» заявил «360», что требования Польшей репараций от немецких властей в конечном счете обернутся против нее самой.
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