Минским соглашениям отказали в каких-либо перспективах. На Украине считают, что их выполнение ознаменует собой полную капитуляцию Киева. Страна лишится своего суверенитета.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил в эфире телеканала «Украина 24», что стороны конфликта на Донбассе подписывали договоренности для взаимного обмана.

«Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины», — подчеркнул политик.

По словам Ляшко, в планах России — «уничтожить» украинское государство. А Киев тем временем не оставляет попыток вернуть Крым и Донбасс в состав страны.

Депутат назвал Минские соглашения «фактически актом капитуляции», а за прошедшие шесть лет ситуация никак не изменилась.

«Ни Минские, ни любые другие договоренности не могут быть выполнены до тех пор, пока Украина будет слабой», — заключил Олег Ляшко.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что выполнение Минских соглашений о прекращении огня невозможно в подписанной редакции. Украинский эксперт подчеркнул, что официальный отказ от договоренностей будет означать потерю Донбасса за два месяца.