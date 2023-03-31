31 марта 2023, 13:34
Сравнение идеи КНР и Белоруссии по мирному урегулированию на Украине сочли неуместным
Песков: сравнивать идеи КНР и Белоруссии по мирному урегулированию на Украине неуместно
Неуместно проводить сравнение идей по урегулированию конфликта на Украине, предложенных председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Вряд ли, думаем, уместно сравнивать эти два набора идей», — отметил представитель Кремля.
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Ранее президент Белоруссии счел Минские соглашения прикрытием для милитаризации Украины. По его словам, страны Запада не воспринимали документ всерьез. Они использовали Минские соглашения, чтобы подготовить Украину к вооруженному конфликту.
В марте президент Владимир Путин и Си обсудили план урегулирования конфликта по принципу неделимости безопасности.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пока что спецоперация является единственным средством достижения целей России.
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