Мир 27 февраля 2024, 09:15 Сравнение действий России и ХАМАС назвали бредом Полянский назвал бредом сравнение постпредом Израиля действий России и ХАМАС РИА «Новости»

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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал бредом заявление постпреда Израиля Гилада Эрдана, который сравнил действия России с нападением ХАМАС. Об этом он написал в социальной сети X.

Ранее Эрдан заявил, что «Россия вторглась на территорию соседа», что можно сравнить с действиями ХАМАС в ситуации с нападением на приграничные города Израиля.

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«Продолжается бред. От представителя Израиля мы услышали неделю назад, что ООН — это ХАМАС. Теперь, что Россия — ХАМАС. Из обычной арифметики следует, что Россия — это ООН. Проблем у нас с этим нет, мы продолжим противостоять попыткам Израиля представить убийство людей в Газе как борьбу с террористами», — написал российский дипломат.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони связала нападение ХАМАС на Израиль с началом специальной операции России. По ее словам, вспышки конфликтов на всей территории планеты продолжатся.