Сработало сарафанное радио. «Доброе дело» Подмосковья вызвало ажиотаж в Донецке

Выдача гуманитарной помощи «Доброе дело», собранной жителями Подмосковья, вызвала ажиотаж в Донецке. Люди приехали из разных районов ЛДНР, где идут обстрелы. В первую очередь им выдавали вещи для детей: подгузники, питание, лекарства.

Координатор гуманитарного направления Народной милиции ДНР Татьяна Бутрина призналась, что даже не ожидала такого массового сбора возле центра гумпомощи.

«Сегодня неожиданное утро. Мы приехали на пункт приема и выдачи гуманитарной помощи и увидели большое скопление людей. Я обратилась к ним с вопросом: „Откуда вы о нас узнали?“ Оказывается, это сарафанное радио. Восьмой год продолжаются обстрелы, и люди делятся информацией так — не везде есть интернет, и связь тоже», — рассказала Бутрина.

Она напомнила, что гумпомощь из Московской области приходит в ЛДНР на постоянной основе.

«Здесь есть и детское питание, и памперсы, и продуктовые наборы, и средства гигиены. Грузы собирают в Подмосковье, и мы сегодня передаем их людям из Октябрьского, Петровского районов — это те районы Донецка, в которых восемь лет шла война», — сообщила координатор.

В рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Андрей Воробьев, семьи Московской области собирают гумпомощь для Донбасса. К акции присоединяются и дети — они вкладывают рисунки и сделанные своими руками поделки, чтобы морально поддержать сверстников в ДНР и ЛНР.

Жители Донбасса поблагодарили семьи Подмосковья за гумпомощь и отметили, что она им «действительно нужна».

«Наши мужчины на фронте, мы живем в обстрелянных районах и ценим каждую помощь, оказанную нам», — призналась одна из жительниц.

В течение дня в Донецк и Луганск должны приехать еще две фуры «Доброго дела» с гуманитарной помощью из Подмосковья.

Подробная информация об акции есть на сайте volontermo.ru. Здесь жители Подмосковья могут найти ближайший пункт приема гуманитарной помощи и узнать, что именно сейчас требуется людям.