«Сработал как актер»: физиогномист объяснил, что говорили жесты Зеленского на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский чувствовал себя неуверенно во время встречи с лидерами Франции, Германии и России. Такое мнение «360» высказал эксперт по физиогномике Григорий Семчук после того, как посмотрел в видео с «нормандского саммита».

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Сначала эксперт прокомментировал момент, когда российский лидер Владимир Путин беседовал с главами Германии и Франции — Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Зеленский, находивший в том же помещении, один стоял сзади них.

«Он там так нахорохорился, плечики расправил, грудную клетку раздул. Это стремление придать себе большей значимости, чем есть на самом деле. В основе лежит его сильнейшая неуверенность, сомнения в своих силах», — считает Семчук.

Также он обратил внимание и на следующий эпизод, когда к украинскому президенту подошел Макрон и похлопал его по плечу. По словам эксперта по физиогномике, лидер Франции с самого начала таким образом поддерживал своего коллегу.

«Это поддержка, это опека. Макрон максимально ему показывает, что да, ты молодец, ты все правильно делаешь, ты под нашим крылом», — интерпретировал действия французского лидера собеседник «360».

Следующий момент видео показывает, как «нормандская четверка» сидит за столом. Григорий Семчук увидел волнение Владимира Зеленского во время его выступления.

«Естественно, нервничает. Чтобы заблокировать это, сработал как актер. Он вошел в состояние, вошел в роль и максимально ушел от того, чтобы выдать свое волнение», — сказал эксперт.

Также он заметил и мимику президента Украины.

«У него часто проскальзывает во время жестикуляции и мимики бровки кверху как определенное, легкое удивление. Это немного непонимание последствий, что после этого будет. Он окончательно не понимает, насколько [серьезные] эти переговоры будут иметь последствия», — объяснил эксперт.

Он добавил, что Зеленскому удалось расслабиться во время общения с прессой. С журналистами политик выглядит более спокойным и уверенным в себе.

Саммит «нормандской четверки» прошел 9 декабря. Лидеры России, Украины, Германии и Франции собрались в Париже, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.