США и Германия следили за переписками 120 стран с помощью особого оборудования. Его создатель родом из России

ЦРУ вместе с ФРГ перехватывали и читали секретную корреспонденцию других стран на протяжении полувека. Им удавалось это провернуть благодаря швейцарскому шифровальному оборудованию, которым закупались более 120 стран. Китай и СССР в этот список не входили. По иронии судьбы создатель шифровального аппарата оказался родом из России.

За разоблачение США и Германии ответственны газета The Washington Post и немецкий телеканал ZDF. Совместное расследование включило в себя документы спецслужб, интервью с бывшими и нынешними разведчиками.

Оказалось, что более 120 стран заказывали шифровальную технику у швейцарской компании Crypto AG. Считалось, что их оборудование самое надежное. Да и репутация у Швейцарии была как у страны, держащей нейтралитет. У нее закупались все — от Ватикана до Пакистана. Только подозрительные СССР и Китай воздержались от заказов техники. Как оказалось, правильно сделали. Начиная с 1970 года, Crypto AG принадлежала ЦРУ и разведке ФРГ.

Русские истоки Crypto

Создатель Crypto AG Борис Хагелин родился в России, но бежал в Швецию во время революции. Когда нацисты вторглись в Норвегию в 1940 году, он вновь сбежал, но уже в США. Там он создал переносную машину для шифрования. Аппарат был достаточно мал, чтобы его можно было использовать в полевых условиях, поэтому его поставляли примерно 140 000 американских солдатам. После войны Борис Халегин переехал в Швейцарию.

В США Хагелин подружился с Уильямом Фридманом, который считается отцом американской криптологии. Они оставались близки и после переезда Бориса вместе с компанией в Швейцарию. Там его технологии стали настолько продвинутыми, что правительство США забеспокоилось. Штаты боялись, что у них больше не получится шпионить за другими странами. Однако на помощь пришел Фридман.

Уильям убедил своего друга продавать самые современные машины только в страны, одобренные США. Они заключили секретное соглашение в 1951 году в клубе «Космос» в Вашингтоне. Старое оборудование, с которым ЦРУ умело обращаться, продавалось другим правительствам.

Уильям Фридман в Швейцарии в 1957 году вместе со своей женой и коллегой по криптоаналитике Элизебет Фридман (слева) и женой Бориса Хагелина Анни Хагелиной. (Фонд Джорджа К. Маршалла)

Когда в 1960-х годах технология шифрования превратилась из механической в ​​электронную, АНБ манипулировало алгоритмами, используемыми устройствами Crypto, чтобы их можно было быстро декодировать. Компания начала выпускать две версии своих машин — защищенные модели, продаваемые дружественным правительствам, и оснащенные системы для всех остальных — до того, как ЦРУ и ФРГ полностью захватили их.

В 1970-х годах США и Германия купили Crypto и контролировали практически все операции, включая наем персонала, разработку технологий и управление продажами.

Бесполезное открытие

Политолог Эндрю Корыбко считает, что, на самом деле, от этого расследования толку никакого не будет. Ни Швейцарию, ни США, ни Германию никто не станет наказывать за слежку, заявил он «360». Никому не выгодно терять свои торговые связи, к тому же прошлое не изменить.

Все и так должны понимать, что коммуникационные продукты Запада далеко не безопасны и всегда несут угрозу слежки. Швейцария, хоть и пыталась создавать иллюзию нейтральности, всегда двигалась в западном направлении. Особенно четко это прослеживалось во времена холодной войны. По словам эксперта, люди вскоре забудут о скандале.

Что до ущерба, нанесенного американцами другим странам, тут сложно назвать точные данные. Как показало расследование, США шпионили и за друзьями, и за врагами. Вся информация является ценной для разведывательного сообщества вне зависимости, от кого она поступает.

«В докладе названы десятки стран, которые были скомпрометированы по этой схеме, но истинный масштаб нанесенного ущерба никогда не может быть полностью известен», — полагает Корыбко.

Эта история также показала, что шпионаж за прошедшее столетие очень быстро перешел от человеческих источников к технологиям. Теперь он принимает новые формы в Интернете. Однако люди по-прежнему нужны для получения определенной внутренней информации. Шпионаж был всегда, и от этого никуда не деться.