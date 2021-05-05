Спутниковые тарелки объявили вне закона: за них будут сажать в Мьянме

В Мьянме использование спутниковых тарелок теперь незаконно. За это могут посадить и оштрафовать. Об этом сообщил местный телеканал MRTV.

Такой указ выдвинула военная хунта, которая пришла к власти в результате переворота в Мьянме.

«Спутниковое телевидение больше не законно. Тот, кто нарушает закон о телевидении и видео, особенно люди, использующие спутниковые тарелки, будут наказаны лишением свободы сроком на один год и штрафом 500 тысяч кьят (320 долларов)», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце мьянманское издание The Irrawaddy сообщило, что военные начали изымать у жителей Мьянмы спутниковые тарелки. По предварительным данным, это связано с тем, что некоторые телеканалы, несмотря на запрет хунты, продолжали спутниковое вещание.

В начале апреля был вынесен первый смертный приговор в Мьянме. К казни были приговорены 19 человек за покушение на армейского офицера и убийство его товарища. Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Из-за этого в стране было объявлено чрезвычайное положение на год.