Мир 28 марта 2023, 14:13 Спутниковую связь Starlink начали отключать на Украине «Страна.ua»: на Украине перестала работать часть терминалов Starlink Соцсети

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Часть терминалов спутниковой связи Starlink перестала работать на Украине, сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца.

«Много терминалов перестало работать с сообщением No active account», — уточнил он.

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По словам Степанца, когда владельцы терминалов пытаются обратиться к технической поддержке Space X, то получают ответы о признаках мошеннических действий.

Издание отмечает, что Украина, по оценке экспертов профильного сообщества, могла оказаться в центре международной мошеннической схемы с использованием Starlink.

Схема выглядит так: посредники покупают акционное оборудование, затем перепродают его на Украину, но уже по полной стоимости. Затем просто отказываются от него. В итоге оператор прекращает обслуживать такие терминалы.

В последнее время фиксируют и увеличение случаев поставок на Украину ворованных терминалов Starlink. Инженер Олег Кутков пояснил, что терминал Starlink также может числиться в списках на возврат, а роутер, который идет к нему в комплекте, перепродают на Украину.

«Затем человек, который его приобрел, устанавливает себе такой роутер, а аккаунт блокируют, так как оператор видит, что роутер „левый“», — пояснил Кутков.

По данным «Страны.ua», под угрозой отключения находятся десятки тысяч терминалов.

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