28 марта 2023, 14:13
Спутниковую связь Starlink начали отключать на Украине
«Страна.ua»: на Украине перестала работать часть терминалов Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink перестала работать на Украине, сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на основателя группы «Народный Starlink» Владимира Степанца.
«Много терминалов перестало работать с сообщением No active account», — уточнил он.
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По словам Степанца, когда владельцы терминалов пытаются обратиться к технической поддержке Space X, то получают ответы о признаках мошеннических действий.
Издание отмечает, что Украина, по оценке экспертов профильного сообщества, могла оказаться в центре международной мошеннической схемы с использованием Starlink.
Схема выглядит так: посредники покупают акционное оборудование, затем перепродают его на Украину, но уже по полной стоимости. Затем просто отказываются от него. В итоге оператор прекращает обслуживать такие терминалы.
В последнее время фиксируют и увеличение случаев поставок на Украину ворованных терминалов Starlink. Инженер Олег Кутков пояснил, что терминал Starlink также может числиться в списках на возврат, а роутер, который идет к нему в комплекте, перепродают на Украину.
«Затем человек, который его приобрел, устанавливает себе такой роутер, а аккаунт блокируют, так как оператор видит, что роутер „левый“», — пояснил Кутков.
По данным «Страны.ua», под угрозой отключения находятся десятки тысяч терминалов.
Украина
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