Мир 01 марта 2023, 09:06 Спутниковую группировку США предложили объявить законной целью для российских военных Депутат Госдумы Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Спутниковую группировку США необходимо объявить законной целью для российских военных. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, написало РИА «Новости».

По его словам, американские спутники помогают украинским боевикам координировать удары по российской территории.

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«Спутниковую группировку пора объявлять законной целью. Она передает ВСУ необходимые данные для ударов по нашим территориям», — сказал Шеремет.

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Парламентарий подчеркнул, что космические спутники США несут прямую угрозу безопасности России, так как работают на уничтожение гражданской инфраструктуры и мирного населения в приграничных регионах.

Ранее глава командования космических операций США, генерал-лейтенант Стивен Уайтинг заявил, что Россия обладает огромными возможностями в космическом пространстве.