Интернет от Илона Маска стал доступен в Антарктиде | 360°

Мир 19 сентября 2022, 10:12 Поделиться Telegram

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Viber Интернет от Илона Маска стал доступен в Антарктиде Спутниковая интернет-сеть Starlink от SpaceX стала доступна на всех континентах unsplash

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Спутниковая интернет-сеть Starlink американской космической компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли, включая Антарктиду. Об этом на странице в Twitter рассказал основатель корпорации Илон Маск.

«Starlink теперь работает на всех континентах, включая Антарктиду», — поделился он.

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Сеть уже доступна жителям Европы, Северной Америки и Австралии. Представители компании утверждают, что Starlink обеспечивает связь формата 5G по всей планете.

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Часть спутников для сети вывели на орбиту 17 июля. Для этого использовали ракету-носитель Falcon 9 от корпорации SpaceX. Тогда на орбиту отправили 53 мини-спутника.

Всего начиная с 2019 года компания вывела в космос более 2,6 тысячи передатчиков сети. При этом изначально планировалось, что созвездие спутников Starlink будет состоять из 12 тысяч аппаратов, в 2019 году компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч спутников.

Сама реализация проекта стартовал в феврале 2018 года.

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