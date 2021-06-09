Американский генерал уличил Россию и Китай в совместной разработке спутников-истребителей

В США считают, что Россия вместе с Китаем занялась разработками продвинутых систем космического оружия. Среди него якобы есть лазеры и спутники-истребители.

Начальник штаба Космических сил США Джон Реймонд на слушаниях в Сенате заявил, что у американцев больше нет гарантированного доступа и свободы в космосе. Слова генерала привело РИА «Новости».

«И Китай, который является растущей угрозой, и Россия <…> строят конкретные системы, сделанные специально, чтобы противодействовать преимуществам, которые есть у Америки», — подчеркнул он.

Реймонд добавил, что страны также заняты разработкой «космического потенциала для собственного использования». Это позволит им обладать теми же преимуществами, которые есть у США.

В число разработок американский генерал включил «активное глушение нашей группировки спутников GPS и спутников связи». К ним он также отнес способные «„ослепить“, нарушить работу или повредить» американские аппараты «системы направленной энергии» и космические спутники, якобы построенные для уничтожения спутников США. Упомянул Реймонд и «киберпотенциал, который может помешать доступу США в это пространство».

При этом, по его мнению, страна сможет опередить «растущую угрозу» со стороны России и Китая благодаря выделенным Конгрессом средствам.