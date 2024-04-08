Мир 08 апреля 2024, 14:25 Спутники-шпионы для разведки США назвали Святым Граалем The War Zone: США понадеялись на «Святой Грааль» стратегической разведки NASA

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Американские спутники-шпионы на низкой околоземной орбите производства компании Starshield можно считать для США «Святым Граалем». Об этом сообщило издание The War Zone.

Журналисты отметили, что спутники оснастят радарами с возможностью отслеживать объекты в движении. До этого такие системы применяли лишь на самолетах E-8C JSTARS.

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«Главной целью программы станет постоянное отслеживание работы наземных установок баллистических ракет, в том числе Китая и России. Для США эта возможность стала подобным Святому Граалю», — восхитились авторы материала.

В середине марта агентство Reuters сообщило, что подконтрольное компании SpaceX подразделение Starshield начало разработку сети шпионских спутников в партнерстве с управлением разведки США. Спутники смогут работать через терминалы связи Starlink.

В сентябре SpaceX вывела на околоземную орбиту 22 спутника Starlink.