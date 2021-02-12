Черногория разрешила поставки «Спутника V» в страну

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять в Черногорию. Разрешение уже выдал Институт лекарств и медицинских средств страны, сообщило РИА «Новости».

Решение о поставках приняли в правительстве государства. Теперь «Спутник V» начнут импортировать в Черногорию.

Пока что в стране нет массовой вакцинации от коронавируса — из-за отсутствия необходимого для иммунизации препарата.

С начала пандемии COVID-19 подтвердили более чем у 10% населения Черногории, которое составляет порядка 620 тысяч человек. Из-за ковида скончались более 680 граждан. О переговорах по поставка российского препарата ранее писали местные СМИ.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат, созданный в НИЦ имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Им уже заинтересовались многие страны. Недавно вакцину включили в список прошедших научную консультацию в EMA препаратов.

Закупать российский препарат планируют в Германии. Интерес к нему вызван дефицитом препаратов BioNTech-Pfizer и Moderna, а также неэффективностью AstraZeneca.