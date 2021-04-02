«Спутник V» заслужил «большое уважение» в Черногории

Власти Черногории намерены взять под полный контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране уже летом, чтобы открыть полноценный туристический сезон. Поэтому «большого уважения» заслуживает российская вакцина «Спутник V». Об этом заявила министр здравоохранения республики Елена Боровинич-Бойович — специалист в области внутренней медицины, пульмонологии и инфекционных заболеваний, сообщил RT.

Правительство, пришедшее к власти в декабре 2020 года, сделало все возможное для снижения числа заболевших почти вдвое. В этом помогли жесткие эпидемические меры в последние полтора месяца: закрыты все заведения общепита, магазины работают до 20:00, комендантский час введен с 21:00 до 05:00.

«Буквально за два месяца мы сделали почти невозможное — поставка вакцин в Черногорию, причем первой вакциной был именно российский „Спутник V“. И мы ожидаем поступления еще большей партии и российских, и китайских препаратов», — рассказала Боровинич-Бойович.

Министр здравоохранения Черногории вакцинировалась «Спутником V» и считает препарат надежным, качественным, эффективным и безопасным.

«Это поистине серьезный проект, для реализации которого потребовались колоссальные усилия множества высококлассных специалистов. Считаю, эта вакцина заслуживает большого уважения», — заявила глава ведомства.

Институт по лекарствам и медикаментам постоянно поддерживал связь с российской фармацевтической фабрикой. На все запросы Черногория получала четкие ответы, поэтому страна не сомневается в безопасности, надежности и качестве вакцины.