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    21 января 2021, 13:51

    «Спутник V» зарегистрировали в ОАЭ

    Андрей Иванов

    Министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов в ускоренном порядке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
    «Спутник V» зарегистрировали в ОАЭ

    «РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина „Спутник V“ зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек», — рассказали в фонде.

    В Эмиратах продолжают тестировать препарат под надзором Минздрава и департамента здравоохранения Абу-Даби. В испытаниях принимают участие около тысячи добровольцев.

    Ранее в РФПИ сообщили, что первой страной Евросоюза, которая зарегистрировала нашу вакцину, стала Венгрия.

    В России уже началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Прививочные пункты открыли во всех регионах России. Власти планируют привить более 68 миллионов человек. В первые три месяца наступившего года возможность пройти вакцинацию получат 20 миллионов жителей РФ.