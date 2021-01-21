«Спутник V» зарегистрировали в ОАЭ

«РФПИ объявляет об одобрении российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ. Вакцина „Спутник V“ зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тысяч человек», — рассказали в фонде.

В Эмиратах продолжают тестировать препарат под надзором Минздрава и департамента здравоохранения Абу-Даби. В испытаниях принимают участие около тысячи добровольцев.

Ранее в РФПИ сообщили, что первой страной Евросоюза, которая зарегистрировала нашу вакцину, стала Венгрия.

В России уже началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Прививочные пункты открыли во всех регионах России. Власти планируют привить более 68 миллионов человек. В первые три месяца наступившего года возможность пройти вакцинацию получат 20 миллионов жителей РФ.