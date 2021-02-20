«Спутник V» зарегистрировали в Гане

Гана стала пятой страной в Африке, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V». Препарат уже широко признан во всем мире.

Регистрация сделана в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заметил, что «Спутник V» широко признан специалистами по всему миру. Препарат считают одной из самых безопасных, эффективных и доступных вакцин от коронавируса, сообщил «Интерфакс».

Министерство здравоохранения Сан-Марино разрешило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, эта страна стала 30-й по счету, где власти одобрили препарат.

Применение «Спутника V» уже одобрили в России, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Казахстане, Туркмении, Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Палестине, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Сент-Винсенте и Гренадинах, Габоне.

В скором времени выпускать вакцину будут не только в РФ. Российские власти продают коллегам из-за рубежа состав и технологию производства «Спутника V». В нашей стране массовое производство препарата и вакцинация населения идут не первый месяц.