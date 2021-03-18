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    18 марта 2021, 00:11

    Канцлер Австрии призвал ускорить допуск вакцины «Спутник V» в ЕС

    Анатолий Минкин

    Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) должно ускорить процесс рассмотрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Если безопасность препарата подтвердиться, то ее необходимо запустить на рынок Евросоюза. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

    Канцлер Австрии призвал ускорить допуск вакцины «Спутник V» в ЕС

    Также он не исключил, что Австрия может получить для применения российский препарат.

    «Что касается „Спутника V“ и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», — заявил Курц.

    Издание Kurier сообщило, что сегодня Курц провел встречу с премьер-министрами Болгарии, Чехии и Словении, Бойко Борисовым, Андреем Бабишем и Янезом Аншей. Главной темой обсуждения стало неравномерное распределение вакцин среди европейских стран.

    Канцлер Австрии заявил, что такая проблема действительно существует и требует особого решения. Он особо отметил, что Евросоюз увлекся символами, объявив единый день начала вакцинации во всех странах Европы, но при этом не обеспечив страны достаточным количеством препарата.

    В качестве примера он привел Мальту, где привито уже 27% населения, а в странах Восточной Европы только 5%. Курц подчеркнул, что подобное неравномерное распределение вакцин приводит к напряженной ситуации в Евросоюзе и этот механизм нужно менять.

    Ранее Себастьян Курц заявлял, что готов привиться от коронавируса препаратом из России или Китая, если их зарегистрируют в Евросоюзе. Он отметил, что в вопросе вакцин речь должна идти только об их эффективности, а не о том, где они изготовлены.