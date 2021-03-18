Канцлер Австрии призвал ускорить допуск вакцины «Спутник V» в ЕС

Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) должно ускорить процесс рассмотрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Если безопасность препарата подтвердиться, то ее необходимо запустить на рынок Евросоюза. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Также он не исключил, что Австрия может получить для применения российский препарат.

«Что касается „Спутника V“ и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», — заявил Курц.

Издание Kurier сообщило, что сегодня Курц провел встречу с премьер-министрами Болгарии, Чехии и Словении, Бойко Борисовым, Андреем Бабишем и Янезом Аншей. Главной темой обсуждения стало неравномерное распределение вакцин среди европейских стран.

Канцлер Австрии заявил, что такая проблема действительно существует и требует особого решения. Он особо отметил, что Евросоюз увлекся символами, объявив единый день начала вакцинации во всех странах Европы, но при этом не обеспечив страны достаточным количеством препарата.

В качестве примера он привел Мальту, где привито уже 27% населения, а в странах Восточной Европы только 5%. Курц подчеркнул, что подобное неравномерное распределение вакцин приводит к напряженной ситуации в Евросоюзе и этот механизм нужно менять.



Ранее Себастьян Курц заявлял, что готов привиться от коронавируса препаратом из России или Китая, если их зарегистрируют в Евросоюзе. Он отметил, что в вопросе вакцин речь должна идти только об их эффективности, а не о том, где они изготовлены.