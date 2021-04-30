«Спутник V» разрешили к применению в Албании

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в Албании. Минздрав страны разрешил применять препарат, его первую партию уже поставили в страну.

О регистрации «Спутника V» объявили в Российском фонде прямых инвестиций. Сообщение РФПИ привело РИА «Новости».

«В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», — отметили в фонде.

На сегодняшний день разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина одобрена в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. «Спутник V» занял второе место в мире по количеству полученных регистраций государственными регуляторами.

Проведенные в ряде стран поствакцинационные исследования показали, что российский препарат для профилактики коронавируса самый безопасный и эффективный.

В пятницу, 30 апреля, «Спутник V» также получил регистрацию в Турции в рамках ускоренной процедуры.

«С начала пандемии Россия и Турция активно сотрудничали для совместной борьбы с коронавирусом. РФПИ приветствует решение Министерства здравоохранения Турции одобрить применение вакцины „Спутник V“», — сказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.