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    30 апреля 2021, 20:32

    «Спутник V» разрешили к применению в Албании

    Александра Ломейко

    Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в Албании. Минздрав страны разрешил применять препарат, его первую партию уже поставили в страну.

    О регистрации «Спутника V» объявили в Российском фонде прямых инвестиций. Сообщение РФПИ привело РИА «Новости».

    «В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», — отметили в фонде.

    На сегодняшний день разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи вакцина одобрена в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. «Спутник V» занял второе место в мире по количеству полученных регистраций государственными регуляторами.

    Проведенные в ряде стран поствакцинационные исследования показали, что российский препарат для профилактики коронавируса самый безопасный и эффективный.

    В пятницу, 30 апреля, «Спутник V» также получил регистрацию в Турции в рамках ускоренной процедуры.

    «С начала пандемии Россия и Турция активно сотрудничали для совместной борьбы с коронавирусом. РФПИ приветствует решение Министерства здравоохранения Турции одобрить применение вакцины „Спутник V“», — сказал генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.