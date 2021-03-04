«Спутник V» получил больше доверия в Австрии, чем AstraZeneca

Жители Австрии больше доверяют российской вакцине от ковида «Спутник V», чем англо-шведскому препарату AstraZeneca. К такому выводу пришли специалисты Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria).

«Даже еще не получившая разрешение вакцина „Спутник V“ оценивается в два раза более положительно в немецкоязычном пространстве, чем вакцина от AstraZeneca, в особенности в Австрии», — отметили авторы исследования.

Специалисты изучали отношение жителей страны к разным вакцинам в течение января и февраля 2021 года. Они проанализировали порядка 250 мнений о препаратах в Сети. Все высказывания они поделили на три группы: положительную (+1), нейтральную (0) и отрицательную (-1).

Первое место по уровню одобрения получила вакцина Johnson & Johnson. Тональность мнений оказалась на уровне 0,18. Затем следуют Pfizer/BioNTech — 0,14 и Moderna — 0,13. Российский препарат получил оценку 0,11. При этом тональность высказываний о вакцине AstraZeneca составил 0,04. Этот препарат в большинстве случаев используют в Австрии.

Ранее Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG) сообщило, что в Австрии 41 человек скончался после вакцинации от коронавируса. Во всех случаях медики использовали препарат компаний Pfizer и BioNtech. При этом взаимосвязь прививок и летальных случаев пока не доказана.