Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не получит широкого распространения в Европе в 2021 году. Об этом в интервью газете Le Figaro заявил комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий политику в области вакцинации.

Бретон отметил, что «Спутник V» вначале должен получить одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам. Регулятор изучит досье на вакцину «в ближайшие недели».

«Важные данные по-прежнему отсутствуют, поэтому процесс оценки должен занять больше времени», — привело РИА «Новости» слова Бретона.

После этого необходимо найти производственные мощности. Россия, добавил еврокомиссар, ищет партнеров в Европе, но сейчас европейские площадки используются для изготовления уже одобренных вакцин.

«Не думаю, что значительное количество доз „Спутника V“ будет доступно для Европы до конца 2021 года», — резюмировал Бретон.

ЕС планирует к середине июля вакцинировать около 70% взрослого населения, уточнил ТАСС.

Сейчас в Евросоюзе одобрены четыре вакцины компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Ряд европейских стран ограничили использование вакцины AstraZeneca из-за редкого побочного эффекта — образования тромбов. Компания Johnson & Johnson 13 апреля заморозила поставки в ЕС, чтобы исследовать побочные эффекты своего препарата.