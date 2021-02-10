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    10 февраля 2021, 19:36

    «Спутник V» добавили в список вакцин, прошедших научную консультацию в ЕМА

    Александра Ломейко

    Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в НИЦ имени Гамалеи, включили в список прошедших научную консультацию в EMA препаратов. Заявку на ее регистрацию агентство пока не получало.

    «Спутник V» добавили в список вакцин, прошедших научную консультацию в ЕМА

    Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что разработчики «Спутника V» получили научные рекомендации EMA, опубликовав соответствующее заявление на своем сайте.

    «В соответствии с политикой прозрачности Агентства вакцина включена в список лекарств и вакцин против COVID-19, которые получили научные рекомендации Агентства», — говорится в сообщении.

    На сегодняшний день, добавили в EMA, заявка на регистрацию российской вакцины не поступала.

    «Агентство <…> не получило ни заявку на постепенную экспертизу, ни запрос на выдачу регистрационного удостоверения, <…> несмотря на сообщения об обратном», — отмечено в пресс-релизе.

    EMA продолжит диалог с НИЦ имени Гамалеи, чтобы «определить дальнейшие шаги». В организации заметили, что разработчики заинтересованы в проведении постепенной экспертизы препарата.

    «Эту специальную процедуру можно использовать только во время чрезвычайных ситуаций — таких, как текущая пандемия», — объяснили в агентстве. В таких условиях EMA получает данные о вакцине или лекарстве в процессе разработки. И официальное разрешение на использование тогда выдают быстрее. Постепенная экспертиза предназначена для наиболее перспективных медицинских препаратов.