«Спутник V» добавили в список вакцин, прошедших научную консультацию в ЕМА

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную в НИЦ имени Гамалеи, включили в список прошедших научную консультацию в EMA препаратов. Заявку на ее регистрацию агентство пока не получало.

Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило, что разработчики «Спутника V» получили научные рекомендации EMA, опубликовав соответствующее заявление на своем сайте.

«В соответствии с политикой прозрачности Агентства вакцина включена в список лекарств и вакцин против COVID-19, которые получили научные рекомендации Агентства», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, добавили в EMA, заявка на регистрацию российской вакцины не поступала.

«Агентство <…> не получило ни заявку на постепенную экспертизу, ни запрос на выдачу регистрационного удостоверения, <…> несмотря на сообщения об обратном», — отмечено в пресс-релизе.

EMA продолжит диалог с НИЦ имени Гамалеи, чтобы «определить дальнейшие шаги». В организации заметили, что разработчики заинтересованы в проведении постепенной экспертизы препарата.

«Эту специальную процедуру можно использовать только во время чрезвычайных ситуаций — таких, как текущая пандемия», — объяснили в агентстве. В таких условиях EMA получает данные о вакцине или лекарстве в процессе разработки. И официальное разрешение на использование тогда выдают быстрее. Постепенная экспертиза предназначена для наиболее перспективных медицинских препаратов.