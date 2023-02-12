Мир 12 февраля 2023, 16:27 Спутник Роскосмоса снял турецкий аэропорт Хатай после землетрясения Спутник Роскосмоса «Канопус-В» снял аэропорт Хатай в Турции после землетрясения Роскосмос

Читать 360tv в

Спутник Роскосмоса «Канопус-В» сделал снимки аэропорта Хатай в турецком городе Антакья после серии землетрясений. Результаты опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Роскосмос ведет космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

Реклама

«Задействовали по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также Международной хартии по космосу и крупным катастрофам», — говорится в одном из сообщений Telegram-канала.

Реклама

Появились также снимки, сделанные над селом Тепехан 9 февраля.

Именно в этот день в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, унесшее жизни более 24 тысяч человек. Спасатели до сих пор разбирают завалы, на помощь прибыли и сотрудники МЧС России.

Сегодня из Турции эвакуировалигруппу из 39 россиян, которые жили и работали там, но решили вернуться домой после землетрясений. Отправку людей организовали сотрудники российского посольства.