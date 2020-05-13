Спутник NASA предсказал тропический шторм на Филиппинах

«Вонфон», также известный на Филиппинах как «Амбо», опять угрожает стране.

Спутник NASA передал изображение, на котором видно тропический шторм. Сообщается, что область низкого давления, образованная в северо-западной части Тихого океана несколько дней назад, консолидировалась и преобразовалась в «Вонфон». Сейчас он имеет более округлую форму, чем несколько дней назад.

Синоптики рассказали, чем выше расположены облака, тем сильнее будет буря.

По данным синоптиков, между вечером 13 мая и вечером четверга 14 мая «Вонфон» принесет сильные дожди над восточными Висайями, Катандуанами, Албаем, Сорсогоном и Масбате.