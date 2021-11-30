«Спутник Лайт» одобрили в ОАЭ как универсальный бустер для всех вакцин

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение российской вакцины «Спутник Лайт». Однокомпонентный препарат можно вводить в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«„Спутник Лайт“ как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ», — сказано в сообщении.

Препарат «Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V». В ОАЭ его зарегистрировали в конце октября 2021 года — в январе там одобрили двухкомпонентный российский препарат. «Спутник Лайт» и «Спутник V» прошли регистрацию в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры.

«Спутник Лайт» — высокоэффективный препарат, который можно применять как в качестве бустирующей инъекции, так и самостоятельно. В Центре имени Гамалеи заявили, что при самостоятельном применении эффективность вакцины против «дельта»-штамма составляет 70% в течение трех месяцев. При этом для людей старше 60 лет эффективность превысила 75%.

В качестве бустирующей инъекции для других вакцин эффективность препарата достигает более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации. Эти показатели близки к тем, которые обеспечивает вакцинация «Спутником V».