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    04 сентября 2021, 14:55

    «Спутник Лайт» одобрили для ревакцинации в Бахрейне

    Андрей Иванов

    Власти Бахрейна разрешили использование российского препарата «Спутник Лайт» для повторной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил сайт Министерства здравоохранения королевства.

    «Спутник Лайт» одобрили для ревакцинации в Бахрейне

    По данным ведомства, производители «Спутника Лайт» предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой вакцина доказала свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса. На основе этой информации рабочая группа по борьбе с пандемией в Бахрейне разрешила повторно прививаться препаратом из России.

    На днях глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что «Спутник Лайт» может быть бустером для любых вакцин от коронавируса, в том числе и иностранных.

    Вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на форуме «Новое знание» 3 сентября назвала сроки формирования коллективного иммунитета в России. По ее словам, прививку от коронавируса сделали уже более 38 миллионов россиян, поэтому популяционная иммунная защита от SARS-CoV-2 может появиться в стране уже этой осенью. Заместитель председателя правительства добавила, что первый компонент вакцин получили 45,4 миллиона человек.