«Спутник Лайт» одобрили для ревакцинации в Бахрейне

Власти Бахрейна разрешили использование российского препарата «Спутник Лайт» для повторной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил сайт Министерства здравоохранения королевства.

По данным ведомства, производители «Спутника Лайт» предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой вакцина доказала свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса. На основе этой информации рабочая группа по борьбе с пандемией в Бахрейне разрешила повторно прививаться препаратом из России.

На днях глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что «Спутник Лайт» может быть бустером для любых вакцин от коронавируса, в том числе и иностранных.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на форуме «Новое знание» 3 сентября назвала сроки формирования коллективного иммунитета в России. По ее словам, прививку от коронавируса сделали уже более 38 миллионов россиян, поэтому популяционная иммунная защита от SARS-CoV-2 может появиться в стране уже этой осенью. Заместитель председателя правительства добавила, что первый компонент вакцин получили 45,4 миллиона человек.