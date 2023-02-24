Мир 24 февраля 2023, 10:09 Спутник дистанционного зондирования вывел на орбиту Китай КНР объявила об успешном выведении на орбиту спутника дистанционного зондирования rawpixel

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Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники успешно провела операцию по выведению на орбиту спутника дистанционного зондирования «Хорус-1». Об этом корпорация сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

В компании уточнили, что зонд вывела на орбиту ракета CZ-2 °C космодрома Цзюцюань на севере страны в 12:01 по местному времени (07:01 по московскому). «Хорус-1» стал 464-м по счету для носителей серии «Чанчжэн».

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В сообщении также говорится, что ракета-носитель CZ-2 °C весом 242 тонны способна вывести на орбиту до двух тонн полезной нагрузки на высоту около 500 километров.

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Стало известно, когда космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Фрэнк Рубио вернутся на Землю. Их спустит космический корабль «Союз МС-23», который поднимется на орбиту 24 февраля. Ожидается, что «Союз МС-23» пробудет в космосе 215 суток. Соответственно, космонавты вернутся в конце сентября.