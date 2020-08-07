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    07 августа 2020, 11:30

    Спустя 26 лет заключения мужчину оправдали по делу об убийстве

    Полина Петрова

    Спустя 26 лет тюрьмы жителя Китая Чжан Юхуаня оправдали по делу об убийстве. В 1995 году его осудили за убийство двух мальчиков, сообщило издание Global Times.
    Спустя 26 лет заключения мужчину оправдали по делу об убийстве

    Уточняется, что это самое продолжительное незаконное тюремное заключение в истории страны. 53-летнего мужчину оправдали и освободили из-под стражи на основании отсутствия доказательств.

    Гражданина КНР задержали в 1993 году, тогда ему было 26 лет. Зимой 1995 суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения. Спустя время казнь заменили на пожизненное заключение.

    Сам мужчина отрицал свою вину в смерти детей. Как пишут СМИ, в совершении преступления он сознался под пытками представителей правопорядка. До настоящего момента он не прекращал подавать апелляции. После оправдания Юхуаню принесли извинения.

    Новости SMI.FM