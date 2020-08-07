Спустя 26 лет заключения мужчину оправдали по делу об убийстве

Уточняется, что это самое продолжительное незаконное тюремное заключение в истории страны. 53-летнего мужчину оправдали и освободили из-под стражи на основании отсутствия доказательств.

Гражданина КНР задержали в 1993 году, тогда ему было 26 лет. Зимой 1995 суд приговорил его к смертной казни с отсрочкой исполнения. Спустя время казнь заменили на пожизненное заключение.

Сам мужчина отрицал свою вину в смерти детей. Как пишут СМИ, в совершении преступления он сознался под пытками представителей правопорядка. До настоящего момента он не прекращал подавать апелляции. После оправдания Юхуаню принесли извинения.