Мир 19 августа 2023, 01:26 Спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни мужчину задержали

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Полиция задержала мужчину, который забрался на последний этаж Эйфелевой башни и спрыгнул оттуда с парашютом. Об этом сообщил ТАСС.

Мужчине вменили общественно опасное поведение. Его действия не нанесли ущерба окружающим. Доступ к Эйфелевой башни на время закрыли, уточнило РИА «Новости».

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Злоумышленник прыгнул с высоты примерно 280 метров. Приземлился он на стадионе на авеню де Сюффрен, сообщил «ВЗГЛЯД».

После прыжка мужчина попытался сбежать, однако его задержали и доставили в отдел полиции.