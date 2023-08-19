19 августа 2023, 01:26
Спрыгнувшего с парашютом с Эйфелевой башни мужчину задержали
Полиция задержала мужчину, который забрался на последний этаж Эйфелевой башни и спрыгнул оттуда с парашютом. Об этом сообщил ТАСС.
Мужчине вменили общественно опасное поведение. Его действия не нанесли ущерба окружающим. Доступ к Эйфелевой башни на время закрыли, уточнило РИА «Новости».
Реклама
Злоумышленник прыгнул с высоты примерно 280 метров. Приземлился он на стадионе на авеню де Сюффрен, сообщил «ВЗГЛЯД».
После прыжка мужчина попытался сбежать, однако его задержали и доставили в отдел полиции.
Реклама
Реклама