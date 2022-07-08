Мама привела медвежонка к людям. Банка на его голове мешала его покормить

В штате Северная Каролина местные жители помогли медведице с медвежонком. Взрослый зверь пришел к людям, чтобы спасти своего детеныша: тот полез в банку головой и намертво в ней застрял. Из стеклянной ловушки его освободил биолог дикой природы. Мать спокойно наблюдала за действиями специалиста поодаль.

Кадры с медведицей и ее непутевого сына опубликовали в Сети. После быстрой и безболезненной процедуры изголодавший медвежонок бросился к матери, чтобы подкрепиться.