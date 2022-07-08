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    08 июля 2022, 00:08

    Мама привела медвежонка к людям. Банка на его голове мешала его покормить

    В США медведица привела медвежонка с банкой на голове к людям

    Александра Ломейко

    В штате Северная Каролина местные жители помогли медведице с медвежонком. Взрослый зверь пришел к людям, чтобы спасти своего детеныша: тот полез в банку головой и намертво в ней застрял. Из стеклянной ловушки его освободил биолог дикой природы. Мать спокойно наблюдала за действиями специалиста поодаль.

    Кадры с медведицей и ее непутевого сына опубликовали в Сети. После быстрой и безболезненной процедуры изголодавший медвежонок бросился к матери, чтобы подкрепиться.