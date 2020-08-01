Спрос на туры в Турцию увеличился в десять раз после новости об открытии границ

После новости об открытии границ с Турцией россияне с 24 по 29 июля купили в десять раз больше туров в эту страну, чем неделей ранее. Танзания, которая также оказалась в списке доступных стран, пользуется меньшим спросом.

«Возможно, многих отпугивает цена: билет до Танзании и обратно стоит в среднем 56 600 рублей», — передает RT со ссылкой на пресс-службу компании OneTwoTrip.

Спрос на билеты в Великобританию тоже повысился: за последнюю неделю июля их покупали в полтора раза чаще, чем в предыдущие семь дней. При этом 74% людей, которые приняли участие в опросе сервиса OneTwoTrip, ответили, что не собираются ехать в Великобританию. 14,5% опрошенных готов полететь туда, но не летом, 5% сомневаются, а 6% не хотят ехать вообще.

Уже в августе в Турцию готовы отправиться 7,4% участников опроса, но 80% не собираются лететь туда в любое время года. 7% респондентов еще не определились.

В целом новость об открытии границ, пусть и частичном, порадовала 24% россиян. Еще 26% ответили, что возобновление авиасообщения не принесет им радости.

Всего в опросе приняли участие 2,3 тысячи человек.