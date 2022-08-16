Спрогнозированы последствия ядерной войны между США и Россией

Полномасштабная ядерная война между Россией и США приведет к гибели более пяти миллиардов людей. Об этом заявили ученые Ратгерского университета.

Специалисты американского вуза провели исследование, результаты которого появились в журнале Nature Food.

«По нашим оценкам, более пяти миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», — отметили ученые.

Они добавили, что для противостояния двух стран может потребоваться использование более 90% имеющегося в мире ядерного арсенала. В итоге в атмосфере окажется более 165 миллионов тонн сажи, а на планете начнутся огненные бури и ядерная зима.

«Загрязнения вызовут десятилетия нарушений в земном климате и скажутся на системах производства пищи на поверхности и в океанах», — пояснили авторы материала.

Согласно прогнозам специалистов, от ядерных взрывов могут погибнуть порядка 360 миллионов человек. После катастрофы наступит голод, жертвами которого станут более пяти миллиардов жителей разных стран.