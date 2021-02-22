Спрей для носа, который обещает убить 99% коронавирусов, запретили продавать во Франции

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продавать спрей для носа для борьбы с COVID-19. Производители заявили, что вещество на основе ионизированной воды может уничтожать до 99% коронавирусов.

Об этом сообщило РИА «Новости». ANSM отметил, что производитель спрея для носа под названием COV-Defense или Biokami заявил, якобы его препарат нейтрализует вирус Sars-CoV-2 с эффективностью более 99%.

«Вопреки этим утверждениям производителя (компания Pharma & Beauty — Centrepharma) мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность», — процитировало агентство сообщение регулятора.

Агентство уточнило, что из-за недостатка необходимых гарантий эффективности препарата и в ожидании дополнительной информации ANSM запретил продавать его на территории страны. Капли нельзя также рекламировать, распространять или использовать.