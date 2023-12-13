13 декабря 2023, 07:26
«Справлюсь ли я?» Журналист Карлсон оценил способность стать вице-президентом при Трампе
Журналист Карлсон усомнился в своей способности стать вице-президентом США
Известный американский журналист, экс-ведущий канала Fox News Такер Карлсон предположил, что ему не хватит навыков для поста вице-президента в случае победы экс-лидера США Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Карлсон заявил в соцсети Х, что раньше «не делал ничего подобного».
«Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — констатировал он.
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При этом Трамп не раз публично заявлял, что может рассмотреть кандидатуру Карлсона на упомянутый пост, если вернется в Белый дом. Журналист же высказывал намерения возглавить протесты в поддержку Трампа, если его признают виновным во вменяемых ему преступлениях.
Ранее Такер Карлсон заявил: администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена не признает, что поддержка Украины привела к трагическим последствиям. Вместо того чтобы «победить Россию», Соединенные Штаты сами остались «побитыми», указал журналист.
США
Дональд Трамп
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