Мир 13 декабря 2023, 07:26 «Справлюсь ли я?» Журналист Карлсон оценил способность стать вице-президентом при Трампе Журналист Карлсон усомнился в своей способности стать вице-президентом США Billy Bennight/The Photo Access/globallookpress

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Известный американский журналист, экс-ведущий канала Fox News Такер Карлсон предположил, что ему не хватит навыков для поста вице-президента в случае победы экс-лидера США Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Карлсон заявил в соцсети Х, что раньше «не делал ничего подобного».

«Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет», — констатировал он.

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При этом Трамп не раз публично заявлял, что может рассмотреть кандидатуру Карлсона на упомянутый пост, если вернется в Белый дом. Журналист же высказывал намерения возглавить протесты в поддержку Трампа, если его признают виновным во вменяемых ему преступлениях.

Ранее Такер Карлсон заявил: администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена не признает, что поддержка Украины привела к трагическим последствиям. Вместо того чтобы «победить Россию», Соединенные Штаты сами остались «побитыми», указал журналист.